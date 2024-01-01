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قناة إسرائيلية تكشف عن أسباب صعوبة المفاوضات بين حماس وإسرائيل

Lebanon 24
01-01-2024 | 15:53
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كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن المفاوضات مع حركة "حماس" بشأن صفقة رهائن جديدة "صعبة للغاية"، حيث تقدم الحركة "مطالب باهظة ستجد إسرائيل صعوبة في قبولها".
وذكرت "القناة 12" الإسرائيلية نقلاً عن كبار المسؤولين قولهم إن "الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق من غير المرجح أن تؤتي ثمارها قريباً".
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وأضافت "كما أن المفاوضات مع حماس بشأن صفقة رهائن جديدة صعبة للغاية، حيث تقدم حماس مطالب كبيرة ستجد إسرائيل صعوبة في قبولها"، مشيرةً إلى أن "حماس تريد من إسرائيل سحب جميع قواتها من غزة".
هذا وأكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في وقت سابق، أن إسرائيل تعمل على إعادة جميع الرهائن، مضيفا أن قطر ومصر طرحتا مقترحين منفصلين للمضي قدما في هذه المسألة.


المصدر: روسيا اليوم
المصدر: روسيا اليوم
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