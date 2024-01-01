جندي إسرائيلي ينفذ إعداماً ميدانياً بحق فلسطيني في غزة.. طُلب منه حراسته

رغم المجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق الآلاف من قطاع غزة، واستشهاد نحو 21 ألف فلسطيني، إلا أنها أرادت أن تظهر للرأي العام أنها تحقق بالانتهاكات التي يرتكبها جنودها في غزة.

وفتح جيش الاحتلال الإسرائيلي، تحقيقاً مع جندي يشتبه بأنه أعدم فلسطينياً من قطاع غزة، اعتقل من قبل قوات العدو الإسرائيلي، وطلب منه حراسته، قبل أن يطلق النار عليه ويرديه قتيلاً.

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وأفادت صحيفة "هآرتس"، مساء اليوم، الاثنين، بأن الجيش الإسرائيلي أعلن أنه يتم استجواب جندي كان يحرس "مُخربا" ألقي القبض عليه في قطاع غزة، للاشتباه في إطلاق النار عليه والتسبب في مقتله.

وذكر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن الجيش اعتقل الفلسطيني الذي يزعم أنه مقاتل في صفوف فصائل المقاومة الفلسطينية، بعد استجوابه ميدانياً، وأن الشرطة العسكرية "تحقق في ملابسات إطلاق النار".



المصدر: عرب 48