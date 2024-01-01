Advertisement

عربي-دولي

جندي إسرائيلي ينفذ إعداماً ميدانياً بحق فلسطيني في غزة.. طُلب منه حراسته

Lebanon 24
01-01-2024 | 16:22
A-
A+
Doc-P-1147493-638397483140964857.jpg
Doc-P-1147493-638397483140964857.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رغم المجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق الآلاف من قطاع غزة، واستشهاد نحو 21 ألف فلسطيني، إلا أنها أرادت أن تظهر للرأي العام أنها تحقق بالانتهاكات التي يرتكبها جنودها في غزة.
وفتح جيش الاحتلال الإسرائيلي، تحقيقاً مع جندي يشتبه بأنه أعدم فلسطينياً من قطاع غزة، اعتقل من قبل قوات العدو الإسرائيلي، وطلب منه حراسته، قبل أن يطلق النار عليه ويرديه قتيلاً.
Advertisement
وأفادت صحيفة "هآرتس"، مساء اليوم، الاثنين، بأن الجيش الإسرائيلي أعلن أنه يتم استجواب جندي كان يحرس "مُخربا" ألقي القبض عليه في قطاع غزة، للاشتباه في إطلاق النار عليه والتسبب في مقتله.
وذكر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن الجيش اعتقل الفلسطيني الذي يزعم أنه مقاتل في صفوف فصائل المقاومة الفلسطينية، بعد استجوابه ميدانياً، وأن الشرطة العسكرية "تحقق في ملابسات إطلاق النار".

المصدر: عرب 48
المصدر: عرب 48
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:27 | 2024-01-01
17:52 | 2024-01-01
16:57 | 2024-01-01
16:00 | 2024-01-01
15:53 | 2024-01-01
15:36 | 2024-01-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24