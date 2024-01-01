زيلينسكي غاضب بسبب قائد القوات الأوكرانية

غضب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عندما علم بمقابلة قائد القوات الأوكرانية فاليري زالوجني التي اعترف فيها بالحقيقة المرة على الجبهة بحسب ما ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز".

وقالت الصحيفة: "حتى هذه اللحظة، بقي زالوجني بعيداً عن أضواء الإعلام، باستثناء المقابلة التي أجراها في نوفمبر مع مجلة "الإيكونوميست"، والتي قال فيها إن الوضع على الجبهة وصل إلى طريق مسدود، وهي الكلمة المحظورة في الدوائر الحكومية الأوكرانية التي أثارت غضب الرئيس".

Advertisement

وأشارت إلى أنه لا زيلينسكي ولا القيادة العسكرية الأوكرانية يريدان الآن تحمل المسؤولية عن التجنيد الجماعي للأوكرانيين.

وأكد زالوجني، الثلاثاء الماضي، أن القيادة العسكرية لم تتقدم بطلب لتعبئة 500 ألف شخص كما صرح زيلينسكي سابقاً.



كما أعرب عن عدم رضاه عن عمل مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية الأوكرانية.



المصدر: روسيا اليوم