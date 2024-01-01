زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب لوس أنجلوس

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أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن "العام الجديد بدأ بزلزال بقوة 4.1 درجة ضرب منطقة لوس أنجلوس في كاليفورنيا دون أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار".وذكرت وكالة "فرانس برس" أن "هزة أرضية خفيفة جداً حصلت في كالفر سيتي بمقاطعة لوس أنجلوس".وأشارت إلى وقوع زلزال صغير في لونديل وهي أقرب إلى مركز الهزة في المحيط الهادئ، وفقاً لهيئة المسح الأميركية.ووقع الزلزال على بعد 19 كلم قبالة رانشو بالوس فيرديس التي تبعد نحو 50 كلم من لوس أنجلوس.