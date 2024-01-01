Advertisement

عربي-دولي

زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب لوس أنجلوس

Lebanon 24
01-01-2024 | 19:27
A-
A+
Doc-P-1147537-638397592132459563.jpg
Doc-P-1147537-638397592132459563.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن "العام الجديد بدأ بزلزال بقوة 4.1 درجة ضرب منطقة لوس أنجلوس في كاليفورنيا دون أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار".
وذكرت وكالة "فرانس برس" أن "هزة أرضية خفيفة جداً حصلت في كالفر سيتي بمقاطعة لوس أنجلوس".
Advertisement
وأشارت إلى وقوع زلزال صغير في لونديل وهي أقرب إلى مركز الهزة في المحيط الهادئ، وفقاً لهيئة المسح الأميركية.
ووقع الزلزال على بعد 19 كلم قبالة رانشو بالوس فيرديس التي تبعد نحو 50 كلم من لوس أنجلوس.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:00 | 2024-01-02
03:40 | 2024-01-02
03:30 | 2024-01-02
03:20 | 2024-01-02
03:19 | 2024-01-02
03:06 | 2024-01-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24