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عربي-دولي

فنادقٌ وملاه ومتحف لقتلاهم.. مشروع إسرائيلي منوي إطلاقه قرب غزة

Lebanon 24
01-01-2024 | 23:12
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بدأت وزارة السياحة الإسرائيلية الترويج لمشروع يتم تنفيذه في 5 سنوات بمنطقة في الجنوب تبعد 14 كيلومتراً عن قطاع غزة، لبناء فنادق ومدينة ملاهٍ ومتحف تذكاري لقتلى إسرائيل بحربها الحالية مع حماس.

المشروع الذي يروّج له وزير السياحة الإسرائيلي، حاييم كاتس، هو عبارة عن مجمّع سياحي يحتوي على أماكن مخصصة لحفلات موسيقية واحتفالات، كالذي أقيم فيه مهرجان "نوفا" الموسيقي قرب مستوطنة "رعيم" في غلاف غزة.
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وتذكر "يديعوت احرنوت"، أن المشروع سيضم جاذبيات سياحية متنوعة، منها أماكن للتخييم، إضافة للأهم، وهي مدينة الملاهي المقرر أن تحتوي على أكبر "دولاب دوّار" هوائي في الشرق الأوسط. كما يهدف المشروع إلى إعادة الوضع والمناطق الطبيعية المفتوحة، ومعها المعالم السياحية، كما كانت قبل 7 تشرين الأول، ولكن ببنية تحتية جديدة وإضافات.

ونقلت يديعوت أحرنوت أيضا عن شركة السياحة الحكومية الإسرائيلية، وهي الذراع التنفيذية لمشاريع الوزارة، قولها أنّه "يتم التخطيط لبناء موقع سياحي، فيه نادٍ للحفلات الأكثر جنونا بالعالم في مكان مهرجان نوفا قرب رعيم."

وأضافت الشركة: "يمكن لهذه المنطقة أن تصبح واحدة من أفضل 3 وجهات سياحية لإسرائيل بعد تل أبيب والقدس، فهي بعيدة نصف ساعة فقط عن تل أبيب، ومثلها عن بئر السبع، ويمكن الوصول إليها بالسيارة أو القطار".
المصدر: الحدث
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