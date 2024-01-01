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هجوم حوثي يستهدف بارجة أميركية في البحر الأحمر

Lebanon 24
01-01-2024 | 23:22
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أفادت مصادر عسكرية يمنية بإطلاق جماعة الحوثي صاروخين باليستيين استهدفا بارجة أميركية قرب جزيرة حنيش جنوبي البحر الأحمر، دون إصابة البارجة بأي أضرار.
كما أكدت المصادر أن زوارق حوثية أطلقت قذائف من مسافة بعيدة على البارجة دون أن تصيبها، نافية أن يكون قد حدث أي اشتباك مسلح بين الجانبين.
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وكانت قد أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية وإيرانية، مساء الاثنين، بهجوم شنته ميلشيا الحوثي على سفينة حربية أميركية بالبحر الأحمر، أعقبه اشتباكات عنيفة بين الجانبين.



ونقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء عن مصادر يمنية بوقوع اشتباكات وانفجارات عنيفة بين الزوارق الحربية اليمنية وسفينة حربية أميركية في البحر الأحمر.
ولم تصدر القيادة المركزية الأميركية، سنتكوم، أي تأكيد بشأن الحادثة. كما لم تؤكد هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية التي ترصد الحوادث الملاحية أي هجوم حوثي على البارجة الأميركية. (سكاي نيوز)
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