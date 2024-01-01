زعيم المعارضة في هذا البلد يتعرّض للطعن برقبته.. إليكم التفاصيل!

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ذكرت وكالة «يونهاب» للأنباء أن زعيم حزب المعارضة الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ تعرّض لهجوم خلال زيارة لمدينة بوسان الساحلية بجنوب البلاد، اليوم الثلاثاء.وقالت الوكالة إن "لي" تعرّض للطعن بسلاح في الجانب الأيسر من رقبته من رجل مجهول أثناء قيامه بجولة في موقع لمطار مقترح في بوسان.وأضافت أنه تم القبض على المهاجم في مكان الحادث.ونقلت الوكالة عن مكتب الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول القول إن الهجوم على زعيم حزب المعارضة «غير مقبول».