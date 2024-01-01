تسببت بسقوط "عدد كبير من الضحايا".. وسط اليابان تعرّض لـ155 زلزالا منذ الاثنين!

تعرّض وسط اليابان لـ155 زلزالا بين الساعة 16,00 الاثنين (07,00 ت غ الاثنين) والساعة 09,00 الثلاثاء (00,00 ت غ الثلاثاء)، وفقا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية "جيه إم إيه".



ومعظم هذه الزلازل تجاوزت قوتها 3 درجات بحسب الوكالة نفسها.

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كما شعر سكان اليابان، صباح اليوم الثلاثاء وفقاً للوكالة بست هزات قوية إضافية صباح الثلاثاء.



وأعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الثلاثاء أن الزلازل القوية والعديدة التي هزت وسط اليابان منذ الاثنين، بما فيها زلزال بقوة فاقت 7 درجات، قد تسببت في سقوط "كثير من الضحايا" وبأضرار مادية كبيرة.



وقال كيشيدا "تأكّد وقوع أضرار جسيمة"، متحدثا عن وجود "كثير من الضحايا والمباني المنهارة والحرائق". وأضاف "علينا أن نسابق الوقت" لإنقاذ الأرواح.



وأسفر زلزال قوي ضرب وسط اليابان في أول أيام العام الجديد عن مقتل ستة أشخاص على الأقل، إذ أعلنت الشرطة وسلطات مقاطعات في وقت مبكر من يوم الثلاثاء (بالتوقيت المحلي) انتشال جثث من تحت أنقاض مبان منهارة.





ووقع الزلزال الذي أشارت التقارير الأولية إلى أن قوته 7.6 درجة بعد ظهر الاثنين، مما تسبب في تدمير مبان وانقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من المنازل ودفع سكانا في بعض المناطق الساحلية إلى الفرار لمناطق مرتفعة.



كما تسبب في موجات بارتفاع متر تقريبا في مناطق على طول الساحل الغربي لليابان وكوريا الجنوبية المجاورة.



وتم إرسال أفراد من الجيش للمساعدة في عمليات الإنقاذ، فيما تم إغلاق مطار محلي بعد أن أحدث الزلزال شقوقا في مدرجه. (سكاي نيوز)