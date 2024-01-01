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عربي-دولي

بوتين يتعهّد ويصعّد.. انفجارات في كييف والجيش الأوكراني يرفع حال التأهب الجوي

Lebanon 24
01-01-2024 | 23:48
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رفع الجيش الأوكراني حال التأهّب الجوّي الثلاثاء، محذرا من وجود تهديد بضربات صاروخيّة روسيّة.

وحذّر قائد القوّات الجوّية على تليغرام من "خطر جوي في المناطق التي صدر فيها الإنذار".

وتحدّث رئيس بلديّة كييف عن وقوع انفجارات في العاصمة، بعد حوالى ساعة على إعلان الإدارة العسكريّة الإقليميّة رصد مُسيّرات في المجال الجوّي للمدينة. وكتب المسؤول على "تليغرام" إنّ "حطام مُسيّرات يحترق في منطقة ديسنيانسكي"، مضيفا أنّ خدمات الطوارئ موجودة في الموقع.
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كما وأسقطت القوّات الجوّية مُسيّرات في مدينته، وتسبّب الحطام المتساقط في نشوب حريق.

ودخلت إنذارات من هجمات جوّية في مناطق كييف وتشيرنيهيف وتشيركاسي وميكولاييف وخيرسون حيّز التنفيذ بالساعات الأولى من صباح الثلاثاء.

وقالت القوّات الجوّية في كييف إنّ "9 قاذفات استراتيجيّة من طراز Tu-95MS من مطار أولينيا تُحلّق في الاتّجاه الجنوبي الشرقي".
 
يأتي ذلك بعد أن تعهّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين "تكثيف" الضربات الروسيّة في أوكرانيا ردًّا على قصف غير مسبوق شنّه الجيش الأوكراني على مدينة بيلغورود الروسيّة السبت وخلّف 25 قتيلًا بينهم خمسة أطفال.
 
 
المصدر: الحدث
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