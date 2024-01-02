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انخفاض كبير بأعداد المهاجرين الذين وصلوا إلى بريطانيا عام 2023

Lebanon 24
02-01-2024 | 00:11
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سجّل عام 2023 انخفاضًا بعدد المهاجرين الذين وصلوا بشكل غير قانوني إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة حسبما أظهرت أرقام حكومية أولية.

وسجل عام 2022 رقما قياسي بلغ 45775 مهاجرا وصلوا على متن قوارب صغيرة إلى الشواطئ الجنوبية لإنجلترا بعد رحلة محفوفة بالمخاطر عبر القناة الانجليزية، بوقت انخفض الرقم بنحو 36% عام 2023، حيث سُجّل وصول 29437 مهاجرًا.
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وقالت وزارة الداخلية يوم الاثنين إن الحكومة أوفت بالتعهد الذي قطعه سوناك في كانون الأول 2022 بإنهاء 92 ألف حالة لجوء متراكمة بحلول نهاية 2023.

وأعلنت التعامل مع أكثر من 112 ألف حالة لجوء في 2023، وكان معدل منح اللجوء 67 بالمئة، وهو أقل من مستوى 2022 البالغ 76 بالمئة.

وقال سوناك في بيان "من خلال إنهاء تراكم طلبات اللجوء القديمة فإننا نوفر على دافعي الضرائب تكاليف الفنادق الباهظة بملايين الجنيهات، ونخفف الضغط على الخدمات العامة ونضمن حصول الفئات الأكثر ضعفا على الدعم المناسب".

وأضاف: " لا يمكننا أن نشعر بالرضا عن النفس، ولهذا السبب أركز على الوفاء بالتزامي بإيقاف القوارب وإطلاق رحلات جوية إلى رواندا".

المصدر: سكاي نيوز عربية
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