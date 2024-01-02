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عربي-دولي

قضية اغتيال سليماني إلى الواجهة من جديد.. إيران تُمهل أميركا حتى نهاية نيسان!

Lebanon 24
02-01-2024 | 01:57
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أرسلت الخارجية الإيرانية المذکرة الثانية إلی الولايات المتحدة تطلب فيها التحكيم بين الطرفين، وذلك عقب عدم تلقي رد واشنطن على مذكرة للتفاوض حول ملف اغتیال قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني.

وأفاد مدیر مرکز الشؤون القانونية والدولیة التابع للرئاسة الإيرانية توکل حبيب زاده لوكالة "إسنا" أمس الاثنين في حديث حول المتابعة الدولیة لملف اغتیال سليماني علی المستوی الدولي إنه "وفقا لإتفاقية عام 1973 أي اتفاقية حماية الدبلوماسيين، فإن طریقة التعامل مع مثل هذه الملفات هي أن يتم أولا إرسال مذكرة تفاوض إلى الطرف الآخر، وإذا لم يتم الرد على ذلك، يتم إرسال المذكرة الثانية لطلب التحكيم بين الطرفين".
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وأوضح حبيب زاده أنه "إستنادا إلی هذه الاتفاقية، إذا لم يتم الرد من قبل الأمريكيين خلال فترة أقصاها 6 أشهر من زمن إرسال المذكرة الثانية، فیتم تنفیذ المرحلة الثالثة، أي تسجيل الطلب لدى محكمة العدل الدولية".

وتابع أنه تم إرسال المذكرة الثانية من الخارجية الإيرانية إلى الولايات المتحدة قبل نحو شهر ونصف الشهر، لطلب التحكيم بين الجانبين، وأمام واشنطن فرصة حتى نهایة نيسان 2024  للرد على هذه المذکرة.
المصدر: روسيا اليوم
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