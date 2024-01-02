حميدتي يعتذر عن تصرفات "الدعم السريع": فكّروا بتفاؤل بالصراع السوداني

Advertisement

في المحطة الأخيرة من جولته الخارجية، التقى قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو (حميدتي) أمس الاثنين، سياسيين سودانيين معارضين للجيش في أديس أبابا.وفي كلمة ألقاها في اجتماع أمس الاثنين برئيس تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية عبد الله حمدوك، اعتذر حميدتي عن الانتهاكات في ولاية الجزيرة وقال، إن قيادة الدعم السريع تعمل على القبض على "المتفلتين"، داعيًا المجتمع الدولي "للتفكير بتفاؤل بالصراع الحاصل وذلك بالنظر إلى المستقبل الجديد للسودان بعد تحقيق السلام".من ناحية أخرى قال البرهان، في كلمة ألقاها مساء الأحد الماضي "إن أولئك الذين قدّموا الدعم لقوات الدعم السريع متواطئون في جرائمها"، مشددًا على أن "الطريق نحو إنهاء الحرب سيكون بخروج قوات الدعم السريع من المدن السودانية وولاية الجزيرة".