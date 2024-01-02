بعد مقتل اثنين ليلة رأس السنة.. أميركا تحقّق في "حادث إرهابي محتمل"

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أفادت وسائل إعلام أميركية، بأن السلطات في البلاد تحقق في "حادث إرهابي محتمل" وقع ليلة رأس السنة في روتشستر شمال ولاية نيويورك، أدى إلى مقتل اثنين وإصابة آخرين.وبحسب شبكة ABC News نقلا عن مصدر أمني مطلع على القضية، فإنه "يجري التحقيق في الحادث المميت باعتباره عملا إرهابيا محتملا".وقال رئيس شرطة روتشستر، ديفيد سميث إن "شخصين قتلا وأصيب 5 آخرون بعدما اصطدمت سيارة فورد إكسبيديشن بسيارة ميتسوبيشي أوتلاندر أثناء خروجها من موقف للسيارات بالقرب من مركز كوداك في روتشستر".وأضاف أن "الاصطدام وقع حوالي الساعة 12:50 صباح يوم الاثنين بالقرب من ممر للمشاة، بينما كان رواد حفل ترفيهي يغادرون المكان، ما أدى إلى إصابة مجموعة من المشاة"، مشيرا إلى أن حريقا كبيرا اندلع عقب الحادث واستغرق إخماده ما يقرب من ساعة".وقال سميث إن "قوات الأمن عثرت على ما لا يقل عن اثنتي عشرة علبة بنزين داخل وحول سيارة الفورد إكسبيديشن بمجرد إطفاء الحريق".وأكد المصدر الأمني أن التحقيق تجريه فرقة العمل المشتركة لمكافحة الإرهاب.ونقلت شبكة ABC News عن ريتشارد فرانكل، الذي ترأس سابقا مكتب مكتب التحقيقات الفيدرالي في بوفالو وهو خبير في التحقيقات المتعلقة بالإرهاب، قوله إنه نظرا لعلب الغاز التي تم العثور عليها في مكان الحادث، يجب النظر إلى الحادث على أنه "مسألة إرهابية محتملة" حتى يثبت العكس.وأضاف فرانكل أن الحادث يأتي في وقت تشعر فيه سلطات إنفاذ القانون بالقلق بالفعل بشأن كيفية تأجيج السياسة الداخلية وحرب الشرق الأوسط، للتوترات في جميع الولايات المتحدة. (روسيا اليوم)