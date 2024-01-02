صراع الرئاسة الأميركية تابع.. ترامب يتقدم على بايدن باستقطابه فئة الشباب

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وحصل بايدن على دعم بنسبة 34% بين الناخبين من أصل إسباني الذين شملهم الاستطلاع، مقارنة بنسبة 39% لترامب. ويمثل ذلك تراجعا كبيرا منذ عام 2020، عندما حصل بايدن على 65% من هذه المجموعة الديموغرافية.



وفقد بايدن دعم الناخبين السود حيث حصل على 63% فقط من دعمهم، مقارنة بـ 87% في عام 2020. تمكن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من التقدم على الرئيس الحالي جو بايدن بحصوله على دعم الناخبين من أصل إسباني والشباب، ليتخلف بايدن مع العديد من التركيبة السكانية الرئيسية التي ساعدته على الفوز بالبيت الأبيض في عام 2020، وذلك حسب الاستطلاع، الذي أجرته صحيفة USA Today وجامعة سوفولك.وحصل بايدن على دعم بنسبة 34% بين الناخبين من أصل إسباني الذين شملهم الاستطلاع، مقارنة بنسبة 39% لترامب. ويمثل ذلك تراجعا كبيرا منذ عام 2020، عندما حصل بايدن على 65% من هذه المجموعة الديموغرافية.وفقد بايدن دعم الناخبين السود حيث حصل على 63% فقط من دعمهم، مقارنة بـ 87% في عام 2020.

وفي عام 2020، استطاع بايدن سحق ترامب بفارق 24 نقطة بين هذه المجموعة. لكن الاستطلاع وجد أن ترامب يتقدم الآن بين الناخبين الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما بنسبة تأييد 37% مقابل 33% لبايدن.

وأصيب التقدميون الشباب بخيبة أمل لأن بايدن لم يتخذ المزيد من الإجراءات بشأن أولويات مثل تغير المناخ وحقوق التصويت. واستؤنفت سداد القروض الطلابية بعد أن منعت المحكمة العليا جهوده للإعفاء من مبلغ كبير من الديون.



وذكرت صحيفة "ذا هيل" سابقًا أن دعم بايدن لإسرائيل في حربها مع حماس لا يعجبه أيضًا العديد من الأميركيين الشباب، الذين عادة ما يكونون أكثر تعاطفًا مع الفلسطينيين المتأثرين بالصراع.