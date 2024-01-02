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عربي-دولي
حادثة صحية خطيرة.. عصابة تسرق الحمير وتبيع لحومها لأحد المطاعم الشهيرة!
Lebanon 24
02-01-2024
|
03:19
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خلال الأيام الماضية، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بخبر إلقاء شرطة بابل القبض على أشخاص امتهنوا سرقة الحمير وذبحها وبيع لحومها لأحد المطاعم في وسط مدينة الحلة.
وأصدرت قيادة شرطة محافظة بابل أمس الاثنين بياناً وضحت فيه ملابسات القضية، وأكدت فيه أن بعض المتهمين الموقوفين اعترفوا بالجرم.
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وتابع البيان: "بعد التعمق بالتحقيقات، تبين وجود ثمانية متورطين بالقضية، تم القبض على ثلاثة منهم، فيما تتم مطاردة الخمسة الآخرين من قبل الأجهزة الأمنية".
وبحسب اعتراف المتهمين، فإنهم كانوا يقومون بسرقة الحمير من القرى والمناطق في ناحية السدة، ثم ذبحها وبيعها إلى مطعم المشوار الكائن في تقاطع الثورة وسط المدينة.
وأضاف أن "قاضي التحقيق قرر تشكيل لجنة من دائرة الرقابة الصحية ومديرية الجريمة المنظمة ودائرة البيطرة ودائرة البيئة وقيادة شرطة بابل، وتم تنفيذ ذلك بالفعل، وأخذ عينات من لحوم مطعم المشوار لغرض الفحص، ولم ترد الإجابة لحد الآن".
وأكد البيان أن "قيادة شرطة بابل ستعمل على إطلاع المواطنين على المستجدات حين اكتمال التحقيقات".
وشددت الشرطة في بيانها قائلةً: "تعد هذه القضية من القضايا الخطيرة التي تهدد صحة المواطنين، حيث إن لحوم الحمير قد تسبب العديد من الأمراض الخطيرة، مثل التسمم الغذائي والأمراض الفيروسية". (العربية)
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