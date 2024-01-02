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عربي-دولي

رغم مشاركته بهجمات ضد حماس.. إسرائيل توجّه تهمة بحق الجندي الزائف

Lebanon 24
02-01-2024 | 03:20
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بعد انتحاله لشخصية جندي، وسرقة أسلحة بعد التسلل إلى وحدة عسكرية، والانضمام إلى الحرب ضد حركة حماس في غزة، وُجهت اتهامات لإسرائيلي، لم يخدم في الجيش من قبل، يدعى روي يفراخ.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن يفراخ شارك في القتال داخل غزة، بل وظهر في صورة بجوار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال إحدى زياراته الميدانية، بحسب الأسوشيتد برس.
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وجاء في لائحة الاتهام أن يفراخ توجه إلى جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول، وقال إنه جندي مقاتل في وحدة النخبة المتخصصة في مكافحة الإرهاب، وخبير مفرقعات، وعضو في جهاز الأمن الداخلي "شين بيت".
إلا أن الشرطة ألقت القبض على يفراخ في 17 كانون الاول، وعثرت بحوزته على كميات كبيرة من الأسلحة والقنابل اليدوية وخزن ذخيرة وأجهزة الاتصال اللاسلكي وطائرة مسيرة وزي عسكري رسمي ومعدات عسكرية أخرى.

وقال إيتان صباغ، محامي يفراخ، للقناة الـ 12 الإسرائيلية، إن موكله توجه إلى الجنوب للمساعدة كمسعف في منظمة إغاثية، وقاتل بشجاعة للدفاع عن إسرائيل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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