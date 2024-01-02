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عربي-دولي

جنوب أفريقيا تلاحق اسرائيل.. الحل يكمن بالمحاكم الأوروبية

Lebanon 24
02-01-2024 | 03:40
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اتهمت جنوب أفريقيا إسرائيل بارتكاب "أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، حسب بيان لمحكمة العدل الدولية، بعد أن تقدمت جنوب أفريقيا بطلب لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل بسبب عملياتها العسكرية التي تشنها في القطاع.
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من جانبها وصفت اسرائيل طلب جنوب أفريقيا بأنه لا يستند إلى أي أساس قانوني، متهمة بريتوريا بالتعاون مع حركة حماس، وادعت أن إسرائيل تعمل على الحد من وقوع الضرر على المدنيين.
 
وأوضح رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، إن إسرائيل لن تقاطع إجراءات محكمة العدل الدولية بعد أن طلبت جنوب إفريقيا من المحكمة بدء إجراءات ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
 
بالتوازي يشير محام جنائيّ دولي لسكاي نيوز إلى أن "محكمة العدل الدولية أصدرت سابقا أحكاما عدة لكن المشكلة تكمن في غياب آلية فعلية لتنفيذ تلك الأحكام طالما تحظى إسرائيل بدعم أميركي وغربي في مثل هذه المواقف"، مؤكدًا على أن "محكمة العدل الدولية تدين فقط، أي أنها تشير للمخطئ دون إعطاء قرار بالقبض عليه".
 
ويلفت إلى أن "سبب اللجوء إلى محكمة العدل هو رفض المدعي العام للمحكمة الجنايات الدولية (كريم خان) إدانة إسرائيل، أو الإقرار بما ترتكبه، برغم من قيامه سابقا بوضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحت طائلة الجنايات الدولية، حتى مع ابتعاد الجيش الروسي عن استهداف المدنيين بشكل مباشر".
 
ويؤكّد على أن "الحل الافضل الآن هو رفع قضية امام المحاكم الاوروبية حيث لن يستطيع نتنياهو أو الفريق التابع له الذهاب لأوروبا لأن الاتحاد الأوروبي كتلة واحدة، وسيتم توقيفه في أي دولة من دول التكتل هو والمسؤولين التابعين له".
وفي وقت سابق قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إن المحكمة ستكثف جهودها للتحقيق في ادعاءات ارتكاب جرائم حرب وقعت خلال هذا الصراع منذ هجمات 7 تشرين الأول 2023، فيما لم يسمح لمحققي المحكمة بدخول قطاع غزة أو إسرائيل التي ليست لديها عضوية في المحكمة الجنائية الدولية.
 
 
 
المصدر: سكاي نيوز عربية
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