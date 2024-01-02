في هذه الدولة.. اعتقال أكثر من 30 شخصاً للاشتباه بتعاونهم مع الموساد الإسرائيلي!

أصدر مكتب المدعي العام في إسطنبول، أوامر اعتقال بحق 46 مشتبهًا بهم لتورطهم بالتخابر مع جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" لاستهداف أجانب في تركيا، في ظل الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة.

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واعتقلت الشرطة التركية 33 شخصا للاشتباه بممارستهم التجسس لصالح الاستخبارات الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، فيما لا زالت عمليات القبض على المشتبه بهم الآخرين جارية، بحسب ما أفادت به قناة TRT Haber.

وقالت السلطات إن الاعتقالات نفذت في ثماني محافظات ضد أشخاص يشتبه في تورطهم في أنشطة تجسس لصالح إسرائيل.

كما أشارت القناة إلى أن النيابة العامة التركية في إسطنبول، تحقق حاليا في أنشطة أجهزة المخابرات الإسرائيلية في تركيا.

ووفقا للمعلومات المتوفرة لدى الشرطة التركية، قام هؤلاء الأشخاص بمراقبة المواطنين الأجانب المتواجدين في تركيا، ووضعوا خططا لاختطافهم. (روسيا اليوم + عرب 48)