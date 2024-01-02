20
o
بيروت
22
o
طرابلس
19
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
15
o
النبطية
14
o
زحلة
15
o
بعلبك
22
o
بشري
19
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
فضيحة الرضيعة الفلسطينية.. جندي إسرائيلي يكشف ما حلّ بها!
Lebanon 24
02-01-2024
|
04:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
اختطف ضابط من جنود الإحتلال رضيعة فلسطينية من قطاع غزة، بعد مقتل عائلتها بالقصف العنيف الذي يشنّه جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 3 أشهر.
ووصفت وزارة الخارجية الفلسطينية اختطاف جيش الاحتلال الإسرائيلي رضيعةً فلسطينيةً من قطاع غزة بأنها "جريمة فظيعة"، وطالبت الخارجية في بيان لها، الثلاثاء 2 كانون الثاني 2024، الاحتلال بتسليمها إلى السلطة الفلسطينية.
Advertisement
وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن اختطاف جنود الاحتلال لرضيعة من قطاع غزة "دليل على أن العدو يرتكب أبشع الجرائم بحق المدنيين دون رقابة أو محاسبة".
وكان الجندي شاحار مندلسون قد كشف عن حادثة الخطف، خلال حديثه لإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد 31 كانون الأول 2023، عن صديقه الضابط في لواء غفعاتي، هارئيل إيتاخ، الذي قُتل بمعارك شمال قطاع غزة، في 22 تشرين الثاني الماضي.
ورداً على سؤال بشأن الرضيعة الفلسطينية قال مندلسون: "لقد تحدث (إيتاخ) مع أحد الأصدقاء خلال فترة خدمته في غزة، وقال له إنه في أحد المنازل التي دخل إليها سمع صوت بكاء رضيعة، وإنه قرر إرسالها إلى إسرائيل".
وبشأن ما إذا كانت عائلة الرضيعة قد استُشهدت على الأرجح بقصف إسرائيلي ولم يكن أحد في محيطها، ردَّ مندلسون: "صحيح". ولم يوضح الجندي أو إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي مصير الرضيعة الفلسطينية.
المصدر: عربي بوست
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
وأخيرا منخفض جوي نحو لبنان.. واستعدوا لموجات قطبية ومنخفضات مُتتالية اعتبارا من هذا الموعد
Lebanon 24
وأخيرا منخفض جوي نحو لبنان.. واستعدوا لموجات قطبية ومنخفضات مُتتالية اعتبارا من هذا الموعد
02:45 | 2024-01-02
02/01/2024 02:45:15
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا جرى في مطار بيروت؟ معلومة تكشف!
Lebanon 24
ماذا جرى في مطار بيروت؟ معلومة تكشف!
14:30 | 2024-01-01
01/01/2024 02:30:44
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار عنيف يهزّ الجنوب الآن.. إكتشفوا ماذا يجري هناك!
Lebanon 24
إنفجار عنيف يهزّ الجنوب الآن.. إكتشفوا ماذا يجري هناك!
15:59 | 2024-01-01
01/01/2024 03:59:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بُترت قدمه.. ممثل لبناني شهير يُصارع المرض ويحتاج لمبلغ كبير من المال
Lebanon 24
بُترت قدمه.. ممثل لبناني شهير يُصارع المرض ويحتاج لمبلغ كبير من المال
01:52 | 2024-01-02
02/01/2024 01:52:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تدهور حالته الصحيّة.. أوّل تعليق للفنان فادي ابراهيم بعد بتر قدمه هذه الرسالة تكشف ما قاله
Lebanon 24
بعد تدهور حالته الصحيّة.. أوّل تعليق للفنان فادي ابراهيم بعد بتر قدمه هذه الرسالة تكشف ما قاله
05:58 | 2024-01-02
02/01/2024 05:58:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
09:00 | 2024-01-02
وفاة رئيس "الموساد" إبان حرب 1973
08:35 | 2024-01-02
وفيات قياسية في بريطانيا خلال 2023 لأسباب غريبة هي الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية
08:15 | 2024-01-02
تركيا.. إغلاق المضائق أمام السفن الحربية التابعة لروسيا وأوكرانيا
08:08 | 2024-01-02
ما تداعيات الحرب في غزة على أسعار الوقود والكهرباء في إسرائيل؟
08:00 | 2024-01-02
المقاومة العراقية تستهدف قواعد أميركية في شمال سوريا
08:00 | 2024-01-02
الـ"The Telegraph": الولايات المتحدة غير مستعدة لخوض حرب على 3 جبهات
فيديو
خوفا من هجمات محتملة.. حالة طوارئ في أوروبا ليلة الاحتفال برأس السنة (فيديو)
Lebanon 24
خوفا من هجمات محتملة.. حالة طوارئ في أوروبا ليلة الاحتفال برأس السنة (فيديو)
01:30 | 2023-12-30
02/01/2024 16:04:51
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة تُفاجئ الجمهور بتصرفاتها.. شتمت صديقها في الشارع وركلت سيارته! (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة تُفاجئ الجمهور بتصرفاتها.. شتمت صديقها في الشارع وركلت سيارته! (فيديو)
00:08 | 2023-12-30
02/01/2024 16:04:51
Lebanon 24
Lebanon 24
هبوط مرعب لطائرة ركاب في مطار لندن (فيديو)
Lebanon 24
هبوط مرعب لطائرة ركاب في مطار لندن (فيديو)
23:57 | 2023-12-28
02/01/2024 16:04:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24