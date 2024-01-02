فضيحة الرضيعة الفلسطينية.. جندي إسرائيلي يكشف ما حلّ بها!

اختطف ضابط من جنود الإحتلال رضيعة فلسطينية من قطاع غزة، بعد مقتل عائلتها بالقصف العنيف الذي يشنّه جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 3 أشهر.

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وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن اختطاف جنود الاحتلال لرضيعة من قطاع غزة "دليل على أن العدو يرتكب أبشع الجرائم بحق المدنيين دون رقابة أو محاسبة".

ووصفت وزارة الخارجية الفلسطينية اختطاف جيش الاحتلال الإسرائيلي رضيعةً فلسطينيةً من قطاع غزة بأنها "جريمة فظيعة"، وطالبت الخارجية في بيان لها، الثلاثاء 2 كانون الثاني 2024، الاحتلال بتسليمها إلى السلطة الفلسطينية.