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عربي-دولي

فضيحة الرضيعة الفلسطينية.. جندي إسرائيلي يكشف ما حلّ بها!

Lebanon 24
02-01-2024 | 04:37
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 اختطف ضابط من جنود الإحتلال رضيعة فلسطينية من قطاع غزة، بعد مقتل عائلتها بالقصف العنيف الذي يشنّه جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 3 أشهر.
 
ووصفت وزارة الخارجية الفلسطينية اختطاف جيش الاحتلال الإسرائيلي رضيعةً فلسطينيةً من قطاع غزة بأنها "جريمة فظيعة"، وطالبت الخارجية في بيان لها، الثلاثاء 2 كانون الثاني 2024، الاحتلال بتسليمها إلى السلطة الفلسطينية.
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وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن اختطاف جنود الاحتلال لرضيعة من قطاع غزة "دليل على أن العدو يرتكب أبشع الجرائم بحق المدنيين دون رقابة أو محاسبة".
وكان الجندي شاحار مندلسون قد كشف عن حادثة الخطف، خلال حديثه لإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد 31 كانون الأول 2023، عن صديقه الضابط في لواء غفعاتي، هارئيل إيتاخ، الذي قُتل بمعارك شمال قطاع غزة، في 22 تشرين الثاني الماضي.

ورداً على سؤال بشأن الرضيعة الفلسطينية قال مندلسون: "لقد تحدث (إيتاخ) مع أحد الأصدقاء خلال فترة خدمته في غزة، وقال له إنه في أحد المنازل التي دخل إليها سمع صوت بكاء رضيعة، وإنه قرر إرسالها إلى إسرائيل".

وبشأن ما إذا كانت عائلة الرضيعة قد استُشهدت على الأرجح بقصف إسرائيلي ولم يكن أحد في محيطها، ردَّ مندلسون: "صحيح". ولم يوضح الجندي أو إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي مصير الرضيعة الفلسطينية.
 


المصدر: عربي بوست
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