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عربي-دولي

تطوّر لافت.. أهالي القتلى الإسرائيليين سيقاضون جيشهم!

Lebanon 24
02-01-2024 | 04:50
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أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن 42 شخصًا من الذين كانوا حاضرين في مهرجان "نوفا" في غلاف غزة في السابع من تشرين الأول، رفعوا أول دعوى قضائية مدنية ضد أجهزة الأمن الإسرائيلي.

ووفقًا للصحيفة، تتضمن الدعوى اتهامات ضد الجيش الإسرائيلي والشرطة والشاباك بالإهمال في منع إقامة الحفل، على الرغْم من وجود تحذيرات بشأن حادث أمني خطر.
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وذكرت الصحيفة العبرية أن الدعوى تشير إلى أن مكالمة هاتفية واحدة كانت كافية لتفريق الحضور في الحفل وتجنب ما وصفته بأنه مجزرة
المصدر: يورو نيوز
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