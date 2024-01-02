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عربي-دولي

واشنطن تدعو فرقاء السودان لإنهاء الحرب وإعادة الحكم إلى المدنيين

Lebanon 24
02-01-2024 | 05:10
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دعت الولايات المتحدة، امس، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى "إنهاء الحرب الوحشية وإعادة الحكم إلى المدنيين".

 

جاء ذلك في بيان لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، نشرته سفارة واشنطن بالخرطوم عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك.

 

وقال بلينكن: "مع بدء عام جديد بالذكرى الـ 68 لاستقلال السودان، نرى استمرار معاناة الشعب السوداني بسبب الصراع الذي لا داعي له بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع".

 

وأضاف: "يجب على القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إنهاء هذه الحرب الوحشية وإعادة الحكم إلى المدنيين، كما طالب الشعب السوداني منذ وقت طويل".

 

وذكر وزير الخارجية الأمريكي، أن "الصراع في السودان أسفر عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي، وانعدام الأمن الغذائي الخطير، وانتشار تشريد واسع النطاق، وانهيار نظام الرعاية الصحية". 

 

وأوضح أن "السودان يعاني إحدى أكبر الأزمات الإنسانية والنزوح في العالم، بسبب قرارات الأطراف المتحاربة. الاقتصاد والبنية التحتية السودانية في خراب".

 

وقال: "تعرض العديد من النساء والفتيات للاغتصاب أو يعشن في رعب من العنف الجنسي وسط حالة انعدام القانون والإفلات من العقاب". ( الأناضول)

  

 

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