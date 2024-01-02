بعد يوم واحد على الزلزال العنيف.. كارثة جديدة تضرب اليابان وهذا مصير 300 شخص

اندلعت النيران في طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية على مدرج مطار هانيدا الدولي في طوكيو الثلاثاء، بعد يوم واحد فقط من زلزال عنيف بقوة 7.6 درجة دمر مساحات شاسعة من الساحل الغربي لليابان.

وأظهرت لقطات تلفزيونية عرضتها قناة "أن أتش كاي" الطائرة تسير على المدرج والنيران مندلعة من الجزء السفلي لهيكلها.



وقال متحدث باسم الخطوط الجوية اليابانية إن الطائرة التي اشتعلت فيها النيران بمطار هانيدا الدولي كان على متنها أكثر من 300 راكب.

وقالت وسائل إعلام يابانية إن الطائرة اليابانية المشتعلة اصطدمت بطائرة تابعة لخفر السواحل بينما كانت تسير على المدرج، وأدى الاصطدام إلى اشتعال النيران في الطائرة.

BREAKING: Japan Airlines aircraft collided with coast guard plane causing fire. Passengers spotted escaping from burning plane



pic.twitter.com/kGpQsYZ4ZO — Insider Paper (@TheInsiderPaper) January 2, 2024 Advertisement

Japan Airlines plane, an Airbus A350, now completely engulfed in flames at Tokyo Airport. All nearly 400 passengers have been evacuated pic.twitter.com/Jlp8cSa5Fg — BNO News (@BNONews) January 2, 2024