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عربي-دولي

بعد يوم واحد على الزلزال العنيف.. كارثة جديدة تضرب اليابان وهذا مصير 300 شخص

Lebanon 24
02-01-2024 | 05:15
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اندلعت النيران في طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية على مدرج مطار هانيدا الدولي في طوكيو الثلاثاء، بعد يوم واحد فقط من زلزال عنيف بقوة 7.6 درجة دمر مساحات شاسعة من الساحل الغربي لليابان.
 
وأظهرت لقطات تلفزيونية عرضتها قناة "أن أتش كاي" الطائرة تسير على المدرج والنيران مندلعة من الجزء السفلي لهيكلها.

وقال متحدث باسم الخطوط الجوية اليابانية إن الطائرة التي اشتعلت فيها النيران بمطار هانيدا الدولي كان على متنها أكثر من 300 راكب.
 
وقالت وسائل إعلام يابانية إن الطائرة اليابانية المشتعلة اصطدمت بطائرة تابعة لخفر السواحل بينما كانت تسير على المدرج، وأدى الاصطدام إلى اشتعال النيران في الطائرة.
 
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