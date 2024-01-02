"الخروج منها سيكون مكلفاً"... عبد اللهيان: أميركا دخلت في دوامة غزة

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إعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن "المقاومة الفلسطينية أثبتت أنها تسير بالاتجاة الصحيح بعد مرور 88 يوما، منذ انطلاق علمية طوفان الأقصى".وقال عبد اللهيان، في كلمة له، إن "أميركا عالقة في دوامة غزة وأصبحت أكبر تحد للمسؤولين الأميركيين"، مشيرا إلى أن "الخروج منها سيكون مكلفا"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأردف قائلاً: "اليوم حكام الاحتلال الصهيوني والمسؤولون الأميركيون الذين تحدثوا عن القضاء على حماس يوجهون رسائل إلى حماس ويتفاوضون معها في دول ثالثة، ويتفاوضون على كيفية تبادل الأسرى الفلسطينيين بأسرى إسرائيليين، وهو ما يدل على أن المقاومة سارت في الاتجاه الصحيح وتمكنت المقاومة من تحقيق انتصار كبير".وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن "اليوم سكان غزة على مشارف انتصارهم الثاني. لقد حققوا النصر الأول في 7 تشرين الأول الماضي، بعد عملية طوفان الأقصى، التي دمروا فيها قوة إسرائيل الاستخباراتية والعملياتية والعسكرية، وهم اليوم على مشارف انتصار الصمود والمقاومة".وقال عبد اللهيان: "ليس هناك اليوم سوى خيارين على طاولة إسرائيل وشركائها. الخيار الأول هو استمرار الحرب، وهو ما يعني استمرار القتل واستمرار الفشل المشين لإسرائيل وأميركا"، مضيفا أن "الخيار الآخر هو الحل السياسي. في الحل السياسي اليوم المقاومة هي التي تضع الشروط وهي غير مستعدة لوقف إطلاق النار. أميركا عالقة في مستنقع غزة اليوم".