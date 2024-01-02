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عربي-دولي

نائب روسي يرد على زيلينسكي: هذا هو السبب الحقيقي وراء فشل "الهجوم المضاد"

Lebanon 24
02-01-2024 | 05:34
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أشار نائب مجلس الدوما عن منطقة القرم ميخائيل شيريميت إلى أن سبب فشل "الهجوم المضاد" للقوات الأوكرانية لم يكن تسرب المعلومات، بل احترافية وشجاعة الجيش الروسي.

وأضاف شيريميت: "سبب فشل ما يسمى بالهجوم المضاد الأوكراني ليس تسرب المعلومات، كما يحاول الإرهابي زيلينسكي تقديمه، ولكن احترافية وبسالة وشجاعة الجيش الروسي، الذي تمكن من الصمود والاحتواء".
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كما أشار البرلماني الروسي إلى وجود مفتاحاً آخر للنجاح في مواجهة المعتدي الأوكراني، الذي يرعاه الغرب الجماعي، هو توحيد صفوف الشعب الروسي، الذي احتشد حول رئيسه فلاديمير بوتين، مما جعل النصر في الصراع أقرب.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن "تسرب المعلومات سمح لروسيا بالحصول على ميزة عسكرية".

وقال زيلينسكي في مقابلة مع مجلة "إيكونوميست": "إن تسرب المعلومات قبل الهجوم المضاد، في الصيف الماضي، ساعد روسيا على إعداد دفاعاتها".
 
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