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رئيس كولومبيا يدعو فناني العالم لإقامة حفل ببلاده دعما فلسطين

Lebanon 24
02-01-2024 | 06:20
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دعا رئيس كولومبيا غوستافو بيترو، اليوم، فناني العالم لإقامة حفلات موسيقية في بلاده، لدعم الشعب الفلسطيني أمام الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

 

وشارك بيترو عبر حسابه على منصة "اكس" مقطعا مصورا لمغني الراب البورتوريكي رينيه بيريز جوغلار، المعروف بـ "ريزيدينتي"، يتحدث فيه عن فلسطين.

 

وأرفق الرئيس المقطع بتدوينة قال فيها: "أود من جميع الفنانين الذين ينتقدون بفنهم الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وخاصة رينيه، أن يرافقوني في حفل موسيقي ضد الإبادة الجماعية ومن أجل الحياة في ميدان بوليفار وحديقة سيمون بوليفار في بوغوتا".

 

وأضاف الرئيس الكولومبي: "يكفي، فلتتوقف هذه المجازر"، في إشارة إلى العدد الكبير من الضحايا المدنيين الذين يسقطون جراء القصف الإسرائيلي الهائل على قطاع غزة منذ 3 أشهر.

( الأناضول)
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