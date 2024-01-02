روسيا تعلن إسقاط أربعة صواريخ أطلقتها أوكرانيا باتّجاه منطقة حدودية

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أعلنت موسكو اليوم بأنها أسقطت أربعة صواريخ أطلقتها كييف فوق منطقة بيلغورود الحدودية، بعد ساعات على قصف صاروخي روسي استهدف أوكرانيا.وأفاد الجيش الروسي في بيان اوردته"فرانس برس"، بأن "أنظمة الدفاع الجوي دمّرت أربعة صواريخ فوق منطقة بيلغورود"، مضيفا أن الهجوم وقع قرابة الساعة 12,00 بالتوقيت المحلي (09,00 ت غ).الى ذلك، افادت وزارة الدفاع الروسية بان "الجيش الروسي نفّذ مجموعة ضربات بواسطة أسلحة بعيدة المدى وعالية الدقة ومسيّرات.. تم تحقيق جميع أهداف الضربات. تم تدمير كافة الأهداف".