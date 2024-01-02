سيارات متفجرة واغتيالات غامضة.. ماذا يحدث في إسرائيل؟

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واشتعلت النيران في السيارة بعد الساعة الثامنة صباحا بقليل في شارع توم لانتوس. ووصل المسعفون والشرطة في غضون دقائق، ووجدوا الضحية واعيا تماما ولكنه مصاب بجروح خطيرة. انفجرت سيارة في مدينة نتانيا الساحلية شمال تل أبيب، صباح الثلاثاء، مما أدى إلى إصابة رجل يبلغ من العمر 25 عاما، فيما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى إنها "محاولة الاغتيال" الثالثة في المدينة خلال أسبوع واحد.واشتعلت النيران في السيارة بعد الساعة الثامنة صباحا بقليل في شارع توم لانتوس. ووصل المسعفون والشرطة في غضون دقائق، ووجدوا الضحية واعيا تماما ولكنه مصاب بجروح خطيرة.

واكتشفت السلطات أسلحة نارية في الشاحنة المحترقة، مما يشير إلى أن الحادث يندرج تحت أعمال العصابات في المدينة، هذا الأمر دفع الشرطة إلى التحقيق في الانفجار باعتباره محاولة اغتيال.

وكانت هذه ثاني محاولة اغتيال مشتبه بها في نتانيا خلال عدة أيام، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، وذكرت تقارير الاثنين أن هيفرون إيلال (41 عاما)، وهي منتسبة لعصابة أبوتبول الإجرامية، أصيبت بجروح طفيفة في انفجار سيارة في شارع هرتزل بالمدينة.



وفي 26 كانون الأول، قُتل رجل في شارع هراف يتسحاق بن حنان بالمدينة، في انفجار سيارة مفخخة أيضا.



واكتشفت الشرطة جثته في السيارة المحترقة، وتعرفت عليه لاحقا على أنه دانييل كيناو هايلي، 34 عاما، وهو شخصية بارزة معروفة في الجريمة. يبدو أن هايلي قد قُتل على يد خصم في عالم الجريمة، وفقا للصحيفة. (سكاي نيوز عربية)