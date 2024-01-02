"المنتدى الاستراتيجي" يبحث غـداً حالة العالم العربـي 2024

تنطلق يوم غد، أعمال المنتدى الاستراتيجي العربي بدبي، تحت رعاية حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

ويحمل المنتدى عنوان "حالة العالم العربي سياسيا واقتصاديا 2024"، وذلك بمشاركة نخبة من المسؤولين من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى خبراء استراتيجيين، وقادة الفكر في السياسة والاقتصاد.

كما يستشرف المشاركون في أعمال المنتدى ملامح المرحلة المقبلة وانعكاساتها على خارطة المصالح والتوازنات العالمية، بغرض الاستشراف والوقوف على المتطلبات اللازمة لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية عربيا ودوليا وبحث الحلول الاستباقية والبديلة لمواجهتها.

وكان يفترض أن يكون التركيز على التحديات التنموية مثل التصنيع والتعليم واستخدامات التكنولوجيا الحديثة لكن الحرب في غزة والتحديات الأمنية والعسكرية والتحولات الجيوسياسية ستهيمن في نظر مراقبين على نقاشات الخبراء والسياسيين والأكاديميين العرب والأجانب.

( روسيا اليوم)