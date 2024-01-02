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5 قتلى جراء اصطدام طائرتين في مطار هانيدا في طوكيو

Lebanon 24
02-01-2024 | 07:12
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قتل 5 أشخاص كانوا على متن طائرة تابعة لخفر السواحل الياباني بعد حادث تصادم مع طائرة تابعة لشركة الخطوط اليابانية في مطار هانيدا في طوكيواليوم، وفق ما نقلت"فرانس برس" عن وزير النقل تيتسيو سايتو.

وقال للصحافيين :"في ما يتعلّق بطائرة خفر السواحل، تم إبلاغنا بأن الطيار نجا وتأكدت وفاة خمسة أشخاص".
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