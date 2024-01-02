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عربي-دولي

وزيرة خارجية النمسا السابقة تبين تخلي الغرب عن أوكرانيا

Lebanon 24
02-01-2024 | 07:40
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أعلنت وزيرة الخارجية النمساوية السابقة، كارين كنيسل، أن الغرب غيّر موقفه ولم يعد يأمل في انتصار أوكرانيا.

 
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وقالت كنيسل في مقابلة مع الصحفي فلافيو فون فيتزليبن: "لقد تغير الغرب 180 درجة. على وجه الخصوص، قبل عام بالضبط، كان يقول إن القوات المسلحة الروسية على وشك الانهيار، وأن بعض التغيرات ستحدث. والآن عناوين المنشورات في صحيفة "فاينانشال تايمز" ومجلة "إيكونوميست" تطرح السؤال: ماذا سيحدث إذا انتصرت روسيا في هذه الحرب؟"

 

وأضافت كنيسل أن "الهجوم المضاد" الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية، قد فشل، وتقدمت روسيا في الهجوم ويمكنها الإعلان عن المناطق الجديدة التي سيطرت عليها. ( روسيا اليوم)

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