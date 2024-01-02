وزير إسرائيليّ يُدلي باعتراف خطير: في هذه الحالة لن نستطيع العيش في الشرق الأوسط

أقرّ وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت أنه من دون انتصار واضح، لن تستطيع إسرائيل العيش في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن القوات الاسرائيلية ستبقى على الأرض في غزة لفترة من الوقت حتى تحقيق الأهداف.