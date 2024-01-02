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عربي-دولي

تركيا.. إغلاق المضائق أمام السفن الحربية التابعة لروسيا وأوكرانيا

Lebanon 24
02-01-2024 | 08:15
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قالت الإدارة الرئاسية التركية، إنها أبلغت حلفاءها بأنها لن تسمح بدخول كاسحات ألغام تبرعت بها بريطانيا لأوكرانيا بالمرور عبر المضائق إلى البحر الأسود.

 

وجاء في بيان صادر عن مركز مكافحة التضليل الإعلامي التابع لمديرية الاتصالات بإدارة رئيس الجمهورية التركية: "ما صرحت به بعض وسائل الإعلام بأنه تم السماح لسفن كشف الألغام التي تبرعت بها بريطانيا لأوكرانيا، بالمرور عبر المضائق التركية إلى البحر الأسود غير صحيح.

 

وأكد البيان أن "تركيا أغلقت المضائق أمام السفن الحربية التابعة للأطراف المتحاربة (روسيا وأوكرانيا) وفقا للمادة 19 من اتفاقية مضيق مونترو". 

 

وتابع البيان القول: "تم إبلاغ حلفائنا بأن كاسحات الألغام التي تبرعت بها بريطانيا لأوكرانيا لن تكون قادرة على المرور عبر المضائق التركية إلى البحر الأسود طالما استمرت الحرب". ( روسيا اليوم)

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