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إقتصاد

ما تداعيات الحرب في غزة على أسعار الوقود والكهرباء في إسرائيل؟

Lebanon 24
02-01-2024 | 08:08
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أفاد موقع "واينت" الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بأن أسعار خدمة الكهرباء سترتفع في إسرائيل بعدما سجل سعر الوقود ارتفاعا في الأيام الأخيرة.
 
وقالت "هيئة الكهرباء" في جلسة استماع علنية بشأن تحديث أسعار الكهرباء الحالية لعام 2024، إن هذه زيادة تبلغ حوالي 9.5 شيكل شهريا للمستهلك المنزلي، ومن المتوقع أن يدخل المعدل حيز التنفيذ في 1 شباط، بعد اتخاذ القرار النهائي بهذا الشأن.
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يأتي ذلك، بينما ارتفع سعر الوقود في إسرائيل، ليلة الأحد - الاثنين، ليصل سعر لتر الواحد من "أوكتان 95" إلى 7.22 شيكل، وفق بيان صادر عن إدارة الوقود والغاز في وزارة الطاقة الإسرائيلية.

ونقل موقع "واينت" عن مسؤول من وزارة المالية، قوله إنه في ظل الوضع الحالي للعجز في موازنة الدولة، والذي زاد بشكل كبير بسبب الحرب، لم يعد هناك مجال لدعم أسعار الوقود. (روسيا اليوم) 

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