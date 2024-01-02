Advertisement

عربي-دولي

وفيات قياسية في بريطانيا خلال 2023 لأسباب غريبة هي الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية

Lebanon 24
02-01-2024 | 08:35
A-
A+
Doc-P-1147722-638398065205569495.jpg
Doc-P-1147722-638398065205569495.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

سجلت معدلات الوفيات في بريطانيا أرقاما قياسية في العام الماضي 2023 وتوفي ما يقارب 53 ألف شخص وذلك في خضم الإضرابات الواسعة التي يشهدها عمال الخدمة الصحية الوطنية.

 

وكتبت صحيفة "تلغراف": "في عام 2023، توفي ما يقرب من 53000 شخص بنسبة أكثر من المعتاد، وهو أعلى رقم لسنة غير وبائية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية".

 
Advertisement

وبحسب الصحيفة، سجلت بريطانيا في عام 2023 أعلى معدل وفيات لها منذ عام 1940، باستثناء أعوام الجائحة 2020 و2021.

 

وبينت الصحيفة أن العاملين في مجال الصحة في المملكة المتحدة أضربوا لمدة 38 يوما خلال العام الماضي، وهو ما يعتقد الخبراء أنه ساهم في ارتفاع معدل الوفيات.

 

كما تشير الصحيفة إلى أنه في غدا، سيبدأ الممرضون المبتدئون في بريطانيا الإضراب "الأطول" في تاريخ الخدمة الطبية في البلاد.

( روسيا اليوم)

 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2024-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:59 | 2024-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:52 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:58 | 2024-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:00 | 2024-01-02
08:15 | 2024-01-02
08:08 | 2024-01-02
08:00 | 2024-01-02
08:00 | 2024-01-02
07:56 | 2024-01-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24