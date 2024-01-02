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وفاة رئيس "الموساد" إبان حرب 1973

Lebanon 24
02-01-2024 | 09:00
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توفي تسفي زامير، رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) سابقا، الذي تجاهلت الحكومة برئاسة غولدا مائير، إلى حد كبير تحذيره من أن مصر وسوريا على وشك مهاجمة إسرائيل عام 1973، عن عمر يناهز 98 عاما.

 

وأعلن الموساد وفاة زامير الذي ترأس الجهاز من عام 1968 إلى 1974.

 

وكان زامير جنرالا سابقا في الجيش، وأشرف على حملة إسرائيلية لاغتيال قيادات فلسطينية اتهمتها إسرائيل بالوقوف وراء مقتل رياضيين إسرائيليين في أولمبياد ميونيخ عام 1972.

 

وقال وزير الدفاع يوآف غالانت عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي عن زامير: "ستبقى مساهمته في أمن إسرائيل في الأذهان لسنوات كثيرة قادمة".

( سكاي نيوز)
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