"لتدافع عن نفسها".. إسرائيل تمثل أمام محكمة العدل الدولية

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أعلن مسؤول إسرائيلي أن بلاده ستدافع عن نفسها في مواجهة اتهامات الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية.واتهم إيلون ليفي، المسؤول في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، جنوب أفريقيا، الثلاثاء "بمنح غطاء سياسي وقانوني" لهجوم حركة حماس في 7 كانون الأول الماضي، الذي أدى إلى حرب إسرائيل على الجماعة المسلحة.وقال ليفي "ستمثل دولة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي لتبديد تشهير جنوب افريقيا الدموي السخيف".وأضاف خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت "نؤكد لقادة جنوب أفريقيا أن التاريخ سيحكم عليكم، وسيحكم عليكم بلا رأفة".ورفعت جنوب افريقيا القضية، الجمعة، أمام المحكمة العليا للأمم المتحدة، متهمة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وطلبت من المحكمة أن تأمر إسرائيل بوقف هجماتها.وترفض إسرائيل القضايا الدولية المرفوعة ضدها باعتبارها غير عادلة ومتحيزة، ونادرا ما تتعاون، لكن الرد الإسرائيلي يشير إلى أن الحكومة تأخذ القضية على محمل الجد، بحسب "أسوشيتد برس".