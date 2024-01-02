18
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
11
o
النبطية
10
o
زحلة
8
o
بعلبك
18
o
بشري
17
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
"لتدافع عن نفسها".. إسرائيل تمثل أمام محكمة العدل الدولية
Lebanon 24
02-01-2024
|
09:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن مسؤول إسرائيلي أن بلاده ستدافع عن نفسها في مواجهة اتهامات الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية.
واتهم إيلون ليفي، المسؤول في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، جنوب أفريقيا، الثلاثاء "بمنح غطاء سياسي وقانوني" لهجوم حركة حماس في 7 كانون الأول الماضي، الذي أدى إلى حرب إسرائيل على الجماعة المسلحة.
Advertisement
وقال ليفي "ستمثل دولة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي لتبديد تشهير جنوب افريقيا الدموي السخيف".
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت "نؤكد لقادة جنوب أفريقيا أن التاريخ سيحكم عليكم، وسيحكم عليكم بلا رأفة".
ورفعت جنوب افريقيا القضية، الجمعة، أمام المحكمة العليا للأمم المتحدة، متهمة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وطلبت من المحكمة أن تأمر إسرائيل بوقف هجماتها.
وترفض إسرائيل القضايا الدولية المرفوعة ضدها باعتبارها غير عادلة ومتحيزة، ونادرا ما تتعاون، لكن الرد الإسرائيلي يشير إلى أن الحكومة تأخذ القضية على محمل الجد، بحسب "أسوشيتد برس".
المصدر: الحرة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
وأخيرا منخفض جوي نحو لبنان.. واستعدوا لموجات قطبية ومنخفضات مُتتالية اعتبارا من هذا الموعد
Lebanon 24
وأخيرا منخفض جوي نحو لبنان.. واستعدوا لموجات قطبية ومنخفضات مُتتالية اعتبارا من هذا الموعد
02:45 | 2024-01-02
02/01/2024 02:45:15
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا جرى في مطار بيروت؟ معلومة تكشف!
Lebanon 24
ماذا جرى في مطار بيروت؟ معلومة تكشف!
14:30 | 2024-01-01
01/01/2024 02:30:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. إنفجار في الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
بالفيديو.. إنفجار في الضاحية الجنوبية
10:55 | 2024-01-02
02/01/2024 10:55:06
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار عنيف يهزّ الجنوب الآن.. إكتشفوا ماذا يجري هناك!
Lebanon 24
إنفجار عنيف يهزّ الجنوب الآن.. إكتشفوا ماذا يجري هناك!
15:59 | 2024-01-01
01/01/2024 03:59:46
Lebanon 24
Lebanon 24
شهداء وجرحى... من كان المُستهدف بانفجار الضاحية الجنوبية؟
Lebanon 24
شهداء وجرحى... من كان المُستهدف بانفجار الضاحية الجنوبية؟
11:06 | 2024-01-02
02/01/2024 11:06:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:01 | 2024-01-02
بشأن العمليّة الإسرائيليّة في الضاحية الجنوبيّة... ماذا طلب نتنياهو من وزراء حكومته؟
12:45 | 2024-01-02
فيديو ينتشر لصالح العاروري... هذه آخر أقواله عن حرب غزة
12:43 | 2024-01-02
نتنياهو يمنع المسؤولين في حكومته من التعليق على حادثة اغتيال العاروري
12:34 | 2024-01-02
تعليق أميركيّ على إنفجار الضاحية: هذا المسؤول عن اغتيال صالح العاروري
12:33 | 2024-01-02
تركيا تهدد إسرائيل في حال لم توقف هذه الأنشطة على أراضيها
12:15 | 2024-01-02
أكثر من 1000 جندي إسرائيلي أصيبوا بصدمة نفسية.. حرب غزة دمرتهم
فيديو
خوفا من هجمات محتملة.. حالة طوارئ في أوروبا ليلة الاحتفال برأس السنة (فيديو)
Lebanon 24
خوفا من هجمات محتملة.. حالة طوارئ في أوروبا ليلة الاحتفال برأس السنة (فيديو)
01:30 | 2023-12-30
02/01/2024 20:11:11
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة تُفاجئ الجمهور بتصرفاتها.. شتمت صديقها في الشارع وركلت سيارته! (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة تُفاجئ الجمهور بتصرفاتها.. شتمت صديقها في الشارع وركلت سيارته! (فيديو)
00:08 | 2023-12-30
02/01/2024 20:11:11
Lebanon 24
Lebanon 24
هبوط مرعب لطائرة ركاب في مطار لندن (فيديو)
Lebanon 24
هبوط مرعب لطائرة ركاب في مطار لندن (فيديو)
23:57 | 2023-12-28
02/01/2024 20:11:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24