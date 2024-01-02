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عربي-دولي

رسميًا.. بدء عضوية السعودية في مجموعة ''بريكس'' بشكل كامل

Lebanon 24
02-01-2024 | 09:35
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أفادت التلفزيون السعودي، اليوم، بأن المملكة أعلنت بدء عضويها رسميا في مجموعة "بريكس" بشكل كامل.

 
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ووافقت "بريكس"، التي كانت حتى اليوم تضم روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا، خلال قمتها في جوهانسبرغ بأب الماضي، على انضمام السعودية إلى جانب الإمارات ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا إلى المجموعة اعتبارا من العام 2024.

 

وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان خلال مشاركته في قمة جوهانسبورغ، إن "السعودية تتمتع بصداقات قوية وعلاقات تجارية وشراكات استراتيجية مع دول مجلس مجموعة "بريكس".

 

وأكدت السعودية على "أهمية تفعيل العمل الجماعي ومتعدد الأطراف وهي حريصة على ممارسة مسؤولياتها لاستدامة التعاون الدولي".

( روسيا اليوم)
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