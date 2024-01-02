15% فقط من الإسرائيليين يريدون بقاء نتنياهو في منصبه

أظهرت نتائج استطلاع رأي تأييد 15 بالمئة فقط من الإسرائيليين لاستمرار بنيامين نتنياهو رئيسا للوزراء بعد الحرب على غزة، مقابل 23 بالمئة لتولي المنصب ذاته من قبل الوزير بالمجلس الحربي بيني غانتس.

وأشار المعهد الإسرائيلي للديمقراطية (خاص) في استطلاع للرأي أجراه حديثا ونشر نتائجه اليوم، إلى أن "15 بالمئة فقط من الإسرائيليين يريدون نتنياهو رئيسا للوزراء بعد الحرب".

ولفت المعهد إلى أنه "أجرى الاستطلاع على عينة عشوائية من 756 إسرائيليا وبهامش خطأ 3.5 بالمئة".

وانقسمت باقي الأصوات بين رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، وزعيم المعارضة يائير لابيد، ووزراء الأمن القومي إيتمار بن غفير، والدفاع يوآف غالانت، والطاقة والبنية التحتية يوسي كوهين، والاقتصاد نير بركات، والوزير في المجلس الحربي غادي آيزنكوت، ونائب رئيس الأركان السابق، عضو الكنيست (البرلمان) يائير غولان، وفق المعهد.

وذكر المعهد أن "4 بالمئة قالوا إنهم يفضلون أي شخص إلا نتنياهو"، وفق الاستطلاع، بينما قال "30.5 بالمئة إنهم لا يملكون إجابة محددة".

( الأناضول)