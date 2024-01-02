Advertisement

عربي-دولي

15% فقط من الإسرائيليين يريدون بقاء نتنياهو في منصبه

Lebanon 24
02-01-2024 | 10:15
A-
A+
Doc-P-1147751-638398118044565343.jpeg
Doc-P-1147751-638398118044565343.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أظهرت نتائج استطلاع رأي تأييد 15 بالمئة فقط من الإسرائيليين لاستمرار بنيامين نتنياهو رئيسا للوزراء بعد الحرب على غزة، مقابل 23 بالمئة لتولي المنصب ذاته من قبل الوزير بالمجلس الحربي بيني غانتس.

 

وأشار المعهد الإسرائيلي للديمقراطية (خاص) في استطلاع للرأي أجراه حديثا ونشر نتائجه اليوم، إلى أن "15 بالمئة فقط من الإسرائيليين يريدون نتنياهو رئيسا للوزراء بعد الحرب". 

 

ولفت المعهد إلى أنه "أجرى الاستطلاع على عينة عشوائية من 756 إسرائيليا وبهامش خطأ 3.5 بالمئة".

 

وانقسمت باقي الأصوات بين رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، وزعيم المعارضة يائير لابيد، ووزراء الأمن القومي إيتمار بن غفير، والدفاع يوآف غالانت، والطاقة والبنية التحتية يوسي كوهين، والاقتصاد نير بركات، والوزير في المجلس الحربي غادي آيزنكوت، ونائب رئيس الأركان السابق، عضو الكنيست (البرلمان) يائير غولان، وفق المعهد.

 

وذكر المعهد أن "4 بالمئة قالوا إنهم يفضلون أي شخص إلا نتنياهو"، وفق الاستطلاع، بينما قال "30.5 بالمئة إنهم لا يملكون إجابة محددة".

( الأناضول)

 

 

 

 

 

  
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:01 | 2024-01-02
12:45 | 2024-01-02
12:43 | 2024-01-02
12:34 | 2024-01-02
12:33 | 2024-01-02
12:15 | 2024-01-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24