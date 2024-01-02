أعلنت قوات «الدعم السريع» وتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) في السودان، اليوم، توقيع إعلان «أديس أبابا» للعمل على وقف الحرب في البلاد.

ووفقا للإعلان فإن قوات «الدعم السريع» مستعدة لوقف الأعمال العدائية بشكل فوري وغير مشروط عبر التفاوض المباشر مع الجيش السوداني.

وقال الإعلان إن مشروع خارطة الطريق وإعلان المبادئ «يشكل أساسا جيدا لعملية سياسية تنهي الحرب في السودان».

وشدد طرفا الإعلان أيضا على أن السلام المستدام في السودان يجب أن يستند على وضع حد قاطع لتعدد الجيوش وتشكيل جيش واحد مهني يعبر عن الجميع وفقا لمعيار التعداد السكاني.

كما اتفقت قوات «الدعم السريع» مع «تقدم» على تشكيل إدارات مدنية بتوافق أهالي المناطق المتأثرة بالحرب لإعادة الحياة لطبيعتها، وتشكيل لجنة مشتركة لوقف وإنهاء الحرب وبناء السلام.

وأكد الإعلان أيضا الاتفاق على "القيادة المدنية للعملية السياسية مع الالتزام بمشاركة لا تستثني إلا المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية".

وتعهد «الدعم السريع» أيضا بفتح ممرات آمنة لوصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق سيطرتها، وإطلاق سراح 451 من أسرى الحرب والمحتجزين كبادرة لحسن النوايا.

( الشرق الأوسط)