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حماس: لن يطلق سراح أسرى العدو إلا بشروط المقاومة فهي سيدة المكان

Lebanon 24
02-01-2024 | 10:55
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 أكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية أنه بعد دراسة ما ورد من مصر وقطر من مقترحات قدمت الحركة موقفها ورؤيتها التي تقوم على وقف كلي لإطلاق النار والإسراع بإغاثة أهل غزة.

 
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وأكد هنية أنه ليس أمام إسرائيل إلا الاستجابة لإرادة شعبنا.

 

وأضاف "نحن من يقرر بأنفسنا حاضرنا ومستقبلنا".

 

وشدد على أنه "لن يطلق سراح أسرى العدو إلا بشروط المقاومة فهي سيدة المكان والزمان في غزة وفلسطين".

 

وأفادت تقارير إعلامية إسرائيلية السبت الماضي بأن مجلس الوزراء الحربي منح الموساد "الضوء الأخضر" للمضي قدما في الاقتراح القطري بشأن المفاوضات مع حماس لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين من غزة.

 

كما أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن الوسطاء القطريين أبلغوا إسرائيل بأن حركة "حماس" متفقة مبدئيا على استئناف التفاوض حول صفقة جديدة لإطلاق سراح الرهائن مقابل هدنة في غزة.

( روسيا اليوم)

 

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