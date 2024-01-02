أكثر من 55 أسيراً فلسطينياً في السجون الإسرائيلية.. العدد لا يشمل حرب أكتوبر

كشفت صحيفة "هآرتس" أن هناك 661 أسيراً فلسطينياً من قطاع غزة في السجون الإسرائيلية، مشيراً إلى أن هذا العدد لا يشمل الأسرى الغزيين الذين اعتقلوا منذ بدء الحرب على غزة والمحتجزين في منشأة "سديه تيمان" قرب بئر السبع.

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وترفض السلطات الإسرائيلية الكشف عن عدد الغزيين المعتقلين في "سديه تيمان"، الذين لم يتم اتخاذ قرار بشأنهم وإذا مان سيتم نقلهم إلى السجون أو الإفراج عنهم.

ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله إن المعتقلين في "سديه تيمان" يتعرضون لعنف وعقوبات من جانب جنود إسرائيليين الذين يمارسون ذلك "وفقا لأهوائهم الشخصية".



المصدر: عرب 48