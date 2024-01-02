تركيا تصعد عسكرياً شمال سوريا.. إليكم ما حصل

قصفت القوات التركية والفصائل التابعة لها في شمال شرقي سوريا، قريتي دادا عبدال والمشيرفة بريف أبو راسين شمال غربي الحسكة ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة مجلس "تل تمر العسكري" التابع لـ"قسد"، بالمدفعية الثقيلة.

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يأتي ذلك في ظل مواصلة تركيا تصعيد هجماتها على المناطق التابعة لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) للأسبوع الثاني على التوالي.

في الوقت ذاته، استهدفت مسيّرة تركية مسلحة نقطة لمجلس منبج العسكري، التابع لـ"قسد"، في منطقة جبل صياد بريف منبج شرق محافظة حلب، كما قصفت القوات التركية، بالمدفعية، قرى صياد وأم عدسة وكاوكلي بريف منبج.

وردت قوات مجلس منبج بقصف صاروخي على قاعدة الياشلي بريف حلب، حسبما أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان".

هذه الهجمات التركية عقب جاءت عقب مقتل 12 جندياً تركياً في هجمتين لـ"العمال الكردستاني" في شمال العراق الأسبوع قبل الماضي.





المصدر: الشرق الأوسط