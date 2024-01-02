أكثر من 1000 جندي إسرائيلي أصيبوا بصدمة نفسية.. حرب غزة دمرتهم

كشف موقع "واللا" العبري أن أعراض صدمة الحرب الدائرة في قطاع غزة ظهرت على ما لا يقل عن 1600 جندي إسرائيلي، فيما تم تسريح نحو 250 جنديا من الخدمة.

وأوضح الموقع أنه عاد 76% من الجنود إلى القتال بعد العلاج الأولي من قبل الجنود في الميدان أو من قبل ضباط الصحة العقلية الملحقين بالوحدات والمتواجدين باستمرار بالقرب من مناطق القتال".

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وأضافت: "تظهر أعراض الصدمة القتالية أثناء أو بالقرب من نشاط ما، وقد يشعر الجندي الذي يعاني منها، من بين أمور أخرى، بتسارع النبض وزيادة التعرق وزيادة مفاجئة في ضغط الدم، واهتزاز الجسم بشكل لا يمكن السيطرة عليه، والارتباك وعدم القدرة على التحكم والتركيز، كما تحمل صدمة المعركة أيضا تأثيرات عقلية بعيدة المدى، مثل القلق والاكتئاب واضطرابات النوم والأرق ونوبات الغضب المفاجئة وضعف القدرة العاطفية".

وبحسب المعطيات التي حصل عليها موقع "والا"، فقد تم "تسريح نحو 250 جندياً من الخدمة بسبب استمرار أعراض صدمة المعركة في هذه الحرب".



المصدر: روسيا اليوم