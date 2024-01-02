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عربي-دولي

تركيا تهدد إسرائيل في حال لم توقف هذه الأنشطة على أراضيها

Lebanon 24
02-01-2024 | 12:33
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وجه رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، تحذيراً لإسرائيل من العواقب الوخيمة جراء أنشطة التجسس على أراضي التركية.
وقال تعليقاً على عملية المخابرات التركية التي تم خلالها اعتقال 34 شخصاً للاشتباه في تجسسهم لصالح إسرائيل إن على تل أبيب أن تعلم أنها ستدفع ثمنا باهظاً مقابل ذلك.
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ونقل ألطون تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي قال فيها: "إذا ارتكب الإسرائيليون مثل هذا الخطأ، فإنهم لا يعرفون تركيا على الإطلاق ولا يعرفون الأتراك.
وأضاف: "وإذا قرروا القيام بذلك، فيجب عليهم أن يدركوا أنه سيتعين عليهم دفع ثمن باهظ للغاية مقابل ذلك. والمحاولات محفوفة بأخطر العواقب".

المصدر: روسيا اليوم
المصدر: روسيا اليوم
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