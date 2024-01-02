15
o
بيروت
16
o
طرابلس
14
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
9
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
16
o
بشري
15
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
أمرٌ مرعب حصل في أميركا... هزّات أرضيّة وانفجارات فماذا في التفاصيل؟
Lebanon 24
02-01-2024
|
13:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجلت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية هزة أرضية في وسط نيويورك، بالتزامن مع الوقت الذي اشتكى فيه السكان المحليون من أصوات انفجارات واهتزاز المباني.
ووفقا لعلماء الزلازل الأميركيين، تم تسجيل هزة أرضية بقوة 1.7 على مقياس ريختر في منطقة كوينز، وكان مركزها على عمق 5 كم.
Advertisement
ووفقا لبيانات الخدمة الصحفية لإدارة الإطفاء في نيويورك، بعد ثماني دقائق تلقوا نداء من السكان المحليين حول "سلسلة من الانفجارات والهزات" في المبنى.
وأفادت وسائل إعلام أميركية بأن سكان جزيرة روزفلت في مدينة نيويورك أكدوا سماع دوي انفجارات في الجزيرة.
وقالت صحيفة محلية: "شعر سكان البلدة بثلاث هزات ارتجت لها منازلهم". وقال البعض إنهم سمعوا أصواتا تشبه دوي الانفجارات.
وذكرت إدارة الإطفاء في نيويورك بأنهم تلقوا في وقت مبكر من الصباح مكالمة هاتفية حول "اهتزاز مبنى وانفجارات".
وأضافت: "تمت السيطرة على الحادث ولم يتم اكتشاف سبب الانفجارات والاهتزازات".
وبدورها، قالت شرطة نيويورك للوكالة إنها لم تحدد تهديدا إرهابيا عند التحقق من التقارير عن وقوع انفجارات. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
وأخيرا منخفض جوي نحو لبنان.. واستعدوا لموجات قطبية ومنخفضات مُتتالية اعتبارا من هذا الموعد
Lebanon 24
وأخيرا منخفض جوي نحو لبنان.. واستعدوا لموجات قطبية ومنخفضات مُتتالية اعتبارا من هذا الموعد
02:45 | 2024-01-02
02/01/2024 02:45:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. إنفجار في الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
بالفيديو.. إنفجار في الضاحية الجنوبية
10:55 | 2024-01-02
02/01/2024 10:55:06
Lebanon 24
Lebanon 24
كانا يرقصان معا.. ابنة الفنان عاصي الحلاني الصُغرى برفقة حبيبها الوسيم ليلة رأس السنة شاهدوا الصور
Lebanon 24
كانا يرقصان معا.. ابنة الفنان عاصي الحلاني الصُغرى برفقة حبيبها الوسيم ليلة رأس السنة شاهدوا الصور
03:18 | 2024-01-02
02/01/2024 03:18:52
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر المعلومات عن إنفجار الضاحية.. شهداء وجرحى وهؤلاء هم المستهدفون في الغارة الإسرائيليّة
Lebanon 24
آخر المعلومات عن إنفجار الضاحية.. شهداء وجرحى وهؤلاء هم المستهدفون في الغارة الإسرائيليّة
11:27 | 2024-01-02
02/01/2024 11:27:44
Lebanon 24
Lebanon 24
دانييلا رحمة تستقبل العام الجديد برفقة "حبيبها" ناصيف زيتون.. شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
دانييلا رحمة تستقبل العام الجديد برفقة "حبيبها" ناصيف زيتون.. شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
04:14 | 2024-01-02
02/01/2024 04:14:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:34 | 2024-01-02
إعلام عبري يتوقع بنشوب صراع بين مصر وإسرائيل لهذا السبب
16:14 | 2024-01-02
تعرّضت لهجوم شرس وتهديدات.. رئيسة جامعة "هارفرد" تستقيل
16:10 | 2024-01-02
حادثة أثارت الرعب في دولة عربيّة... شقيقتان انتحرتا أمام أعين والدتهما والتحقيقات كشفت مفاجأة كبيرة!
16:00 | 2024-01-02
رئيس الوزراء الفلسطيني يرفض مبادرة قبرص لنقل المساعدات إلى غزة
16:00 | 2024-01-02
تحرك إيراني في البحر الأحمر.. ما هدف طهران من إرسال مدمرة "ألبرز"؟
15:16 | 2024-01-02
إسرائيل تحتفل بخبر العاروري ولا تتبناه
فيديو
خوفا من هجمات محتملة.. حالة طوارئ في أوروبا ليلة الاحتفال برأس السنة (فيديو)
Lebanon 24
خوفا من هجمات محتملة.. حالة طوارئ في أوروبا ليلة الاحتفال برأس السنة (فيديو)
01:30 | 2023-12-30
02/01/2024 23:51:11
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة تُفاجئ الجمهور بتصرفاتها.. شتمت صديقها في الشارع وركلت سيارته! (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة تُفاجئ الجمهور بتصرفاتها.. شتمت صديقها في الشارع وركلت سيارته! (فيديو)
00:08 | 2023-12-30
02/01/2024 23:51:11
Lebanon 24
Lebanon 24
هبوط مرعب لطائرة ركاب في مطار لندن (فيديو)
Lebanon 24
هبوط مرعب لطائرة ركاب في مطار لندن (فيديو)
23:57 | 2023-12-28
02/01/2024 23:51:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24