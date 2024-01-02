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عربي-دولي

أمرٌ مرعب حصل في أميركا... هزّات أرضيّة وانفجارات فماذا في التفاصيل؟

Lebanon 24
02-01-2024 | 13:43
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سجلت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية هزة أرضية في وسط نيويورك، بالتزامن مع الوقت الذي اشتكى فيه السكان المحليون من أصوات انفجارات واهتزاز المباني.

ووفقا لعلماء الزلازل الأميركيين، تم تسجيل هزة أرضية بقوة 1.7 على مقياس ريختر في منطقة كوينز، وكان مركزها على عمق 5 كم.
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ووفقا لبيانات الخدمة الصحفية لإدارة الإطفاء في نيويورك، بعد ثماني دقائق تلقوا نداء من السكان المحليين حول "سلسلة من الانفجارات والهزات" في المبنى.

وأفادت وسائل إعلام أميركية بأن سكان جزيرة روزفلت في مدينة نيويورك أكدوا سماع دوي انفجارات في الجزيرة.

وقالت صحيفة محلية: "شعر سكان البلدة بثلاث هزات ارتجت لها منازلهم". وقال البعض إنهم سمعوا أصواتا تشبه دوي الانفجارات.

وذكرت إدارة الإطفاء في نيويورك بأنهم تلقوا في وقت مبكر من الصباح مكالمة هاتفية حول "اهتزاز مبنى وانفجارات".

وأضافت: "تمت السيطرة على الحادث ولم يتم اكتشاف سبب الانفجارات والاهتزازات".

وبدورها، قالت شرطة نيويورك للوكالة إنها لم تحدد تهديدا إرهابيا عند التحقق من التقارير عن وقوع انفجارات. (روسيا اليوم)
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