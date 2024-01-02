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عربي-دولي

مسؤول إسرائيلي: سحب جنود من غزة استعداداً للمواجهة مع حزب الله

Lebanon 24
02-01-2024 | 14:12
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صرح مسؤول إسرائيلي لوكالة "رويترز" للأنباء يوم الاثنين قائلاً: "إن بعض الجنود الذين سيغادرون غزة سيكونون مستعدين لاحتمال التصعيد ضد حزب الله على الجبهة الشمالية الحدودية مع لبنان".
ويستعد الجيش الإسرائيلي لإجلاء آلاف المقاتلين من قطاع غزة بمن فيهم جنود الاحتياط الذين سيعودون إلى عائلاتهم وأعمالهم في خطوة ينظر إليها دولياً على أنها رد على الضغوط الأمريكية للانتقال إلى المرحلة الثالثة الأقل صرامة في الحرب ضد حماس.
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وأضاف المصدر أن عمليات تبادل إطلاق النار على الحدود تزايدت في الأيام الأخيرة، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي عن موجات واسعة من الهجمات ضد أهداف تابعة لحزب الله فيما يواصل الحزب إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار على إسرائيل.
وذكر المسؤول أن "الوضع على الجبهة اللبنانية لا يمكن أن يستمر وأن فترة الأشهر الستة المقبلة حرجة"، لافتاً إلى أن إسرائيل ستنقل رسالة مماثلة إلى المبعوث الأمريكي الخاص عاموس هوشستين الذي من المتوقع أن يزور المنطقة قريبا من أجل تعزيز التسوية مع حزب الله".
 
المصدر: روسيا اليوم
المصدر: روسيا اليوم
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