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عربي-دولي

أوكرانيا تستهدف مقاطعة روسية بوابل من الصواريخ.. إليكم عدد القتلى والإصابات

Lebanon 24
02-01-2024 | 14:54
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أصيب 11 شخصاً جراء عمليات قصف القوات الأوكرانية، لمقاطعة بيلغورود الروسية.
وقال حاكم المقاطعة فياتشيسلاف غلادكوف: "للأسف الشديد، قُتل شخص في بيلغورود، وهو رجل كان يقود سيارة عندما انفجرت قذيفة بجانبه. وقد قتل على الفور متأثرا بجراحه".
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وأضاف أن إحدى القذائف سقطت على مبنى سكني، حيث أصيب رجل بشظايا في الرأس والأطراف العلوية، وقد خضع لعملية جراحية. وفي وقت لاحق، تم نقل زوجته وابنه إلى المستشفى، وكانا في حالة صدمة ويعانون من الارتجاج الدماغي.
كما أصيب 7 أشخاص آخرين في سوق للسيارات، وتم نقل 4 منهم إلى المستشفى.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق من اليوم أن وسائط الدفاع الجوي أسقطت 17 صاروخا أوكرانيا من طراز "فيلخا" فوق مقاطعة بيلغورود.

المصدر: روسيا اليوم
المصدر: روسيا ليوم
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