أوّل تصريح لوالدة العاروري بعد اغتياله في لبنان... ماذا قالت عنه؟

قالت والدة القيادي في "حماس" صالح العاروري، الذي اغتالته إسرائيل مساء اليوم، في الضاحيّة الجنوبيّة لبيروت، لـ"الجزيرة"، إنّ "ولدي كان يتمنى الشهادة دائما، وقد نالها".