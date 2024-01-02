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عربي-دولي

أوّل تصريح لوالدة العاروري بعد اغتياله في لبنان... ماذا قالت عنه؟

Lebanon 24
02-01-2024 | 15:00
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قالت والدة القيادي في "حماس" صالح العاروري، الذي اغتالته إسرائيل مساء اليوم، في الضاحيّة الجنوبيّة لبيروت، لـ"الجزيرة"، إنّ "ولدي كان يتمنى الشهادة دائما، وقد نالها".
 
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العاروري

الشهادة

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