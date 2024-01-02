إسرائيل تحتفل بخبر العاروري ولا تتبناه

مع إعلان اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في بيروت، احتفلت إسرائيل بخبر العملية لكنها لم تتبنه رسمياً.

هذا ومنع نتنياهو اليوم الثلاثاء وزراء حكومته التعلّيق على اغتيال العاروري لأي جهة رسمية أو إعلامية.

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وفيما تتجه الأنظار إلى كلمة كانت مقررة سابقاً للأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، مساء الأربعاء، أعلن مستشار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو: "إننا لا نستهدف لبنان، ولا حزب الله، بل كل من تورط في هجوم 7 تشرين الأول وسط إشارات إعلامية إسرائيلية إلى نجاح» العملية، ومعلومات إسرائيلية تحدثت عن أن الاغتيال جاء عشية لقاء العاروري بنصر الله.



المصدر: الشرق الأوسط