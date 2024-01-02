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عربي-دولي

حادثة أثارت الرعب في دولة عربيّة... شقيقتان انتحرتا أمام أعين والدتهما والتحقيقات كشفت مفاجأة كبيرة!

Lebanon 24
02-01-2024 | 16:10
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بعدما أثار حادث انتحار شقيقتين في حيّ الكوثر في محافظة سوهاج في صعيد مصر، الذعر بين الأهالي، نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الحادث.

وأكدت التحقيقات أنهما مصابتان باضطراب نفسي، وجرى احتجازهما قبل ذلك في مستشفى الأمراض النفسية.
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ويوم الحادث، نشبت مشادة كلامية بين الشقيقتين ووالدتهما بسبب خلافات عائلية، فقامت على إثرها الأولى بإلقاء نفسها من شرفة الشقة إلى الشارع فلقيت مصرعها في الحال، وعقب صراخ والدتها من الشرفة وتجمع المارة في الشارع حول الجثة، تبعتها شقيقتها الثانية بعد حوالي 5 دقائق، وألقت بنفسها لتسقط في الشارع جثة هامدة إلى جوار شقيقتها. (العربية)

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